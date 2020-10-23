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23.10.2020 - 07:00 |

Tilbe, konuk oldu

Yıldız Tilbe, genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını ise Necati Akpınar’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne konuk oldu.

Tilbe, konuk oldu
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Yıldız Tilbe, genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını ise Necati Akpınar’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne konuk oldu. Kanal D’de ekrana gelecek projede şarkıcı, skeçlerden birinde Melania Trump olarak sahneye çıkacak.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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