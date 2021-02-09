09.02.2021 - 07:00 |
Tilbe’den sevgililere özel...
Yıldız Tilbe, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde online konser verecek.
Sanatçının, canlı söyleyeceği şarkılardan oluşan etkinliğin biletlerinin satış rekoru kırdığı öğrenildi. Tilbe, organizasyonun provasına da günler öncesinden başladı.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.