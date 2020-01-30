‘Tiyatro isterim’

Aslıhan Karalar, önceki akşam Trump Sahne’de Oya Başar ile Begüm Birgören’in oynadığı ‘Plastik Aşıklar’ı izledi. Oyuncu, “Arkadaşımın projesini seyretmeye geldim. Güzel bir iş çıkardıklarına inanıyorum. Keyifli bir çalışma bizi bekliyor” dedi. Karalar, “Tiyatroda oynamayı ben de isterim ama şu an öyle bir projemiz yok. ‘Kuruluş Osman’ devam ediyor. Diziye yoğunlaşmış durumdayım” diye konuştu.