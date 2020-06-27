Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk Alaçatı'da

Tolga Sarıtaş, iki günlüğüne Alaçatı'ya geldiğini döner dönmez de yeni film çekimlerine başlayacağını söyledi. Karantina sürecinde de herkes gibi evde olduğunu belirten oyuncu, "Çok şükür sağlık açısından kendimiz ve sevdiklerimizde bir şey yok. Normal hayata alışmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde bol bol spor ve müzikle ilgilendim. Kitap okudum, benim için verimli geçti diyebilirim" şeklinde konuştu.

Yeni dizisi 'Arıza' için çalışmalara başlayacağını söyleyen Sarıtaş, "Daha fazla bilgi veremiyorum. Benim açıklamam doğru olmaz" diye konuştu. İkili daha sonra Alaçatı sokaklarında gezmeye devam etti.