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19.11.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Tolgahan Sayışman inşaat işine girdi

Tolgahan Sayışman, Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi.

Tolgahan Sayışman inşaat işine girdi
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Tolgahan Sayışman, Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi. Tekstil ve inşaat işine giren oyuncu, “Tekstil için liseden arkadaşlarıma ortak oldum. Bayrampaşa’da fabrikamız var. İnşaat sektöründe ise sevdiğim bir müteahhit arkadaşımla çalışıyorum. Göktürk’te 40 dairelik bir rezidansa ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık” dedi. Sayışman, ayrıca Bayrampaşa Spor’un asbaşkanı olduğu söyledi.

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