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01.08.2020 - 12:23 |

Tolgahan Sayışman'dan Şampiyon dizisine veda mesajı

TRT 1'in dizisi 'Şampiyon' final yaparak ekrana veda edecek. Başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman da dizinin son planını çektiklerini ifade ederek hayranlarına veda mesajı yayınlandı.

Tolgahan Sayışman'dan Şampiyon dizisine veda mesajı
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Final yapacak olan ‘Şampiyon’ dizisinin çekimleri tamamlandı. Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Erkan Avcı'nın başrollerde oynadığı Şampiyon dizisi 13 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan 34. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

TOLGAHAN SAYIŞMAN'DAN FİNAL AÇIKLAMASI

Dizinin başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman da son set gününün ardından Instagram'dan veda mesajı yayınladı. Dizinin son planını çekerek çekimlerini tamamladıklarını belirten Sayışman, "Herkese öncelikle ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu bayramlar dilerim. Şampiyon dizisinin son planını çekerek çekimlerini tamamlamış bulunmaktayız. Şampiyon için emek harcamış a'dan z'ye herkese ve desteklerini esirgemeyen izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim. Tekrar en kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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