Tom Hanks, ‘Corona’ adlı çocuğa daktilosunu hediye etti

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Corona De Vries isimli çocuk, Avustralya’da corona virüsüne yakalanıp tedavi gördükten sonra iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’a bir mektup yazdı.

Mektubunda, “Haberlerde sizin de virüse yakalandığınızı duydum. Şimdi iyi misiniz?” diye yazan çocuk, isminden dolayı arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu nedenle kendisini çok üzgün hissettiğini belirtti.

Tom Hanks, Corona’nın mektubuna kayıtsız kalmayarak, Avustralya’da karantinadayken yanında olan Corona marka daktilosuyla bir yanıt yazdı. Hanks, “Artık hasta değilim ancak mektubun beni ve eşimi harika hissettirdi” diyerek, daktilosunu Corona’ya hediye etti.

“MEKTUBA ÇOK SEVİNDİM”

Dünyaca ünlü oyuncu, adı ‘Corona’ olan biriyle ilk kez tanıştığını ve corona sözcüğünün güneşin etrafındaki halka ve taç anlamına geldiğini söyleyerek, 8 yaşındaki çocuğa moral vermeyi ihmal etmedi: İyi bir arkadaş olduğun için teşekkürler. Gerçek arkadaşlar, arkadaşları kötüyken onları iyi hissettirenlerdir..

Avustralya kanalı Channel 7 News’a konuşan Corona De Vries, Tom Hanks’in mektubuna çok sevindiğini söyledi. Fotoğraf: Instagram