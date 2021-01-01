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01.01.2021 - 14:16 |

Tom Hanks, Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, BBC yayını 'The Graham Norton Show'un yılbaşı özel programına katıldı. 64 yaşındaki oyuncu, çekilen bir Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı.

Tom Hanks, Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı
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Tom Hanks, Baz Luhrmann tarafından çekilen Elvis Presley filmi için Avustralya'da olduğunu ve yapımda Presley'in menajeri Tom Parker'ı canlandıracağını duyurdu.

Programa şapkasıyla katılan Hanks, "Size Colonel Tom Parker'ı canlandırmak için sahip olmam gereken korkunç tıraşı göstereyim. Şuna bak, korkunç. Bunu görüyor musun? Şuna bak!" dedi.

Sözlerinin ardından şapkasını çıkarıp kafasını gösteren ABD'li oyuncu, "Sadece çocukları korkuttum. Özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

5 Kasım 2021'de vizyona girmesi planlanan 'Elvis' isimli filmde; rock yıldızını ABD'li aktör ve şarkıcı Austin Butler canlandırıyor. Genç aktrist Olivia DeJonge ise Presley'in eşi Priscilla Presley'i oynuyor.

Tom Hanks, Elvis Presley filmi için saçlarını kazıttı

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ocak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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