Tom Hanks ve eşi Rita Wilson resmen Yunan vatandaşı

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan vatandaşlığına kabul edildi. Antiparos adasındaki yazlıklarında bulunan 64 yaşındaki Hanks ve Wilson'u eşi Mareva Kyriakos ile birlikte ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ünlü yıldız ve eşinin pasaportları ile vatandaşlık evraklarını kendilerine verdi.

Kyriakos fotoğrafı kendisine ait sosyal paylaşım hesabından paylaştı.