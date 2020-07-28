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28.07.2020 - 10:43 |

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson resmen Yunan vatandaşı

Holywood yıldızı Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan vatandaşı oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ikiliye belgelerini verdi.

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson resmen Yunan vatandaşı
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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Yunan vatandaşlığına kabul edildi. Antiparos adasındaki yazlıklarında bulunan 64 yaşındaki Hanks ve Wilson'u eşi Mareva Kyriakos ile birlikte ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ünlü yıldız ve eşinin pasaportları ile vatandaşlık evraklarını kendilerine verdi.

Kyriakos fotoğrafı kendisine ait sosyal paylaşım hesabından paylaştı.

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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