Tom Hanks'ten corona virüs çıkışı

Eşi Rita Wilson ile mart ayında virüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından iyileşen Tom Hanks, pandemi sürecinde doğru toplumsal davranışlarla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Hanks, maske takma ve sosyal mesafe kuralları üzerine yayınladığı videosunda corona virüse karşı önlem almayan insanlara saygı duymadığını belirtti.

Vaka sayısındaki artışa rağmen insanların maske takmamasını anlayamadığını belirten Hanks, "Gerçekten anlamıyorum. Kelimenin tam anlamıyla yapabileceğiniz en az şey bu. Eğer bu en az şeyi yapmaya karşı argüman geliştirmek isteyen varsa, geliştirebilir" dedi.

Usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Araba kullanırken, hız sınırlarına uymanız gerekir, dönecekseniz sinyal vermeli ve yayalara çarpmaktan sakınmalısınızdır. Bu üç şeyi yapmıyorsanız, araba kullanmamalısınız. Eğer maske takamıyor, ellerinizi yıkayıp, sosyal mesafe kurallarına uyamıyorsanız, o zaman size saygı duymuyorum. Bahanelerinize karnım tok."