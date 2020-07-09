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09.07.2020 - 16:33 |

Tom Hanks'ten corona virüs çıkışı

64. doğum gününü kutlayan Tom Hanks, yayınladığı bir videoda corona virüse karşı alınan önlemlere uymayan kişilere saygı duymadığını ve bahanelerine karnının tok olduğunu söyledi

Tom Hanks'ten corona virüs çıkışı
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Eşi Rita Wilson ile mart ayında virüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından iyileşen Tom Hanks, pandemi sürecinde doğru toplumsal davranışlarla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Hanks, maske takma ve sosyal mesafe kuralları üzerine yayınladığı videosunda corona virüse karşı önlem almayan insanlara saygı duymadığını belirtti.

Vaka sayısındaki artışa rağmen insanların maske takmamasını anlayamadığını belirten Hanks, "Gerçekten anlamıyorum. Kelimenin tam anlamıyla yapabileceğiniz en az şey bu. Eğer bu en az şeyi yapmaya karşı argüman geliştirmek isteyen varsa, geliştirebilir" dedi.

Usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Araba kullanırken, hız sınırlarına uymanız gerekir, dönecekseniz sinyal vermeli ve yayalara çarpmaktan sakınmalısınızdır. Bu üç şeyi yapmıyorsanız, araba kullanmamalısınız. Eğer maske takamıyor, ellerinizi yıkayıp, sosyal mesafe kurallarına uyamıyorsanız, o zaman size saygı duymuyorum. Bahanelerinize karnım tok."

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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