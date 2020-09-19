19.09.2020 - 16:44 |
Tom Hardy yeni 'James Bond' mu olacak?
Bugüne kadar Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'in canlandırdığı 'James Bond' karakterine,, son olarak Tom Hardy'nin hayat vereceğine ilişkin iddia sosyal medyada da gündem oldu.
Dünyaca ünlü İngiliz aktör Tom Hardy’nin, yeni 'James Bond' olacağına yönelik iddialar dikkat çekti.
'James Bond' serisinin son filmi 'No Time to Die'ın nisan ayında vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyon tarihi kasıma ertelenmişti.
2006 yılından bu yana 'James Bond' karakterini canlandıran Daniel Craig, 'No Time To Die'ın kendisinin son '007' filmi olacağını açıklamıştı.