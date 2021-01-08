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08.01.2021 - 10:23 |

Tom Parker: Beynimdeki tümörde azalma oldu

Ekim ayında kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı Tom Parker, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Parker, tedaviye olumlu sonuç verdiğini belirterek "Beynimdeki tümörde ciddi bir azalma oldu" dedi.

Tom Parker: Beynimdeki tümörde azalma oldu
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İngiliz şarkıcı Tom Parker, tedavi süreciyle ilgili bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Parker, beynindeki tümörün azaldığını belirterek her gün çocukları için savaştığını söyledi.

"SEVGİNİZ BANA İLHAM VERDİ"
32 yaşındaki şarkıcı, ayrıca "Benim en karanlık günlerimde yanımda oldunuz. Sevginiz, ışığınız ve pozitifliğiniz bana ilham verdi" diyerek bu süreçte yanında olan ve mesaj atan sevenlerine teşekkür etti.

Tom Parker: Beynimdeki tümörde azalma oldu

Şarkıcı Tom Parker, ekim ayında yaptığı bir paylaşım ile kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Parker, ailesine olan sevgisinden dolayı hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğini ifade etmişti.

Tom Parker: Beynimdeki tümörde azalma oldu

"BUNU SÖYLEMENİN KOLAY BİR YOLU YOK"
Şarkıcı, "Şimdi bunun nedenini açıklama zamanı. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok ama beyin tümörü teşhisi konuldu. Tedavi de çoktan başladı" demişti.

Tümörün ameliyat edilebilir durumda olmadığını açıklayan Tom Parker, radyoterapi ve kemoterapi yönteminin seçildiğini de belirtmişti.

Öte yandan şarkıcı, TV yıldızı Kelsey Hardwick ile iki yıl önce dünyaevine girmişti.

Tom Parker: Beynimdeki tümörde azalma oldu

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