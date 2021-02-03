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03.02.2021 - 13:28 |

Tony Bennett, Alzheimer ile mücadele ediyor

ABD'li müzisyen Tony Bennett'in Alzheimer hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Ailesi, 94 yaşındaki sanatçının bir süredir bu hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı.

Tony Bennett, Alzheimer ile mücadele ediyor
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Müzik dünyasının önemli isimlerinden Tony Bennett'tan üzücü haber geldi. 94 yaşındaki sanatçının ailesi yaptığı açıklamada; Bennett'in 2016'dan beri alzemier hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu.

Ünlü müzisyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alzemier dahil hayat bir hediye" diyerek yakınlarına ve sevenlerine teşekkür etti.

TONY BENNETT'İN HAYATI

New York'ta doğan Bennett, erken yaşlarda şarkı söylemeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda ABD Ordusu'nda yer alarak Avrupa'da savaştı.

Daha sonraları, şarkı söyleme tekniğini geliştirdi, Columbia Records ile kontrat yaptı ve 1951'de "Because of You" adlı ilk bir numara popüler şarkısını çıkardı. 1950'lerin başında birçok hit şarkısı oldu.

1950'lerin sonunda The Beat of My Heart ile Basie Swings, Bennett Sings gibi albümlerle kariyerinin zirvesine çıktı.

Bennett, 1980'lerin sonunda olağanüstü bir geri dönüş yaptı, yine altın plak albümler çıkardı ve dinleyici kesimini genişletti. Popüler olan ve eleştirel başarı yakalayan çalışmalar ile konser performansları, 2000'lerde devam etti. Bennett; Billboard 200 listesinde bir numara olmuş albüme sahip en yaşlı sanatçı unvanını aldı.

Cheek to Cheek albümüyle En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm Grammy Ödülü'nü kazandı. Bennett, on yedi Grammy Ödülü, iki Emmy Ödülü kazandı ve NEA Caz Ustası olarak adlandırıldı. Dünya çapında 50 milyonluk albüm satışı elde eden Bennett ayrıca çizdiği resimlerde Benedetto imzasını kullanan ciddi ve usta bir ressamdır.

Tony Bennett, Alzheimer ile mücadele ediyor

    Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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