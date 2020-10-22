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22.10.2020 - 13:51 |

Toplantı sonrası akşam yemeği

Teknik direktör Bülent Uygun, gününü eşi Füsun Özlem ve oğulları Emir Haktan'la beraber Zorlu Alışveriş Merkezi'nde geçirdi.

Toplantı sonrası akşam yemeği
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Futbolda antrenman bilimi üzerine yazdığı kitabın tüm gelirini şehitler ve gazilerin çocuklarını okutmak için bağışlayan Bülent Uygun, şu sıralar altyapı ile alakalı kitap çalışmasında olduğunu söyledi.

Uygun, bu çalışmaları kapmasında eşi ve oğlu alışverişteyken kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında soluğu eşi ve oğlunun yanında alan teknik direktör, ailesiyle birlikte keyifli bir akşam yemeği yedi.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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