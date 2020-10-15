Tortilla Espanola nasıl yapılır? Tortilla Espanola tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam Tortilla Espanola yapılıyor. İşte leziz mi leziz bir Tortilla Espanola yapılışı...



TORTILLAS ESPANOLA NASIL YAPILIR?

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, halka şeklinde ve ince ince dilimleyin. Bol suda yıkayıp, kuruladıktan sonra bir kenarda bekletin.

Kuru soğanı yarım ay şeklinde piyazlık doğrayın. Yumurtaları, derin bir kapta tuz ve karabiber ilavesi ile çırpın. Karıştırma kabının derin olması daha sonra çok işimize yarayacak.

Zeytinyağını, kenarları sığ olmayan teflon bir tencerede kızdırın. Piyazlık doğranmış soğanları ekleyin ve 2- 3 dakika kadar kavurun.

İnce ince dilimlediğiniz patatesleri ekleyin ve kapağını kapattığınız tencerede kısık ateşte, yumuşayana kadar pişirin.

Diriliği giden ve hafif bir renk alan soğanlı patates karışımını, çırpılmış yumurtaların bulunduğu kaba aktarın. Patatesleri incitmeden hafif bir şekilde harmanladığınız karışımı tekrar tencereye alın.

Omlet harcının üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Sulanmaması için kapağı açık şekilde yumurtalar tamamen katılaşana kadar pişirin.

Pasta görünümü alan ve kabaran omleti, bir servis tabağı ile ters çevirip çıkardıktan sonra diğer yüzünü de 3- 4 dakika kadar kızartın.

Dev, patatesli omletiniz hazır, sıcak olarak dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Şenlikli sabah kahvaltılarınızda sevdiklerinizle ile paylaşın.



TORTILLAS ESPANOLA YAPIMI MALZEMELERİ



3 adetbüyük boy patates

4 yemek kaşığızeytinyağı

1 adetorta boy soğan

3 adetyumurta

1/2 çay kaşığıtuz

1/2 çay kaşığıkarabiber





