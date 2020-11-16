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16.11.2020 - 07:00 |

Torunlardan single

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nükhet Çubukçu’nun torunları müzik yapımcısı Emir Işık ve vokalist Alp Murşit’in yeni single’ı ‘III Musketeers’, müzik listelerinde yerini aldı.

Torunlardan single
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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nükhet Çubukçu’nun torunları müzik yapımcısı Emir Işık ve vokalist Alp Murşit’in yeni single’ı ‘III Musketeers’, müzik listelerinde yerini aldı. Hızlı ve büyük adımlarla sektöre giriş yapan ikili, yeni albümün yolda olduğunu, 2020 sonunda projelerini çıkaracaklarını belirtti. Belirgin hip-hop tarzlarıyla Işık ile Murşit, İstanbul’dan sonra İngiltere ve Amerika’ya açılmayı planlıyor.

 

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