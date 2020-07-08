Tosun Paşa ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? Tosun Paşa filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Tosun Paşa filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi birbirinden usta isimler yer alıyor. Yeşil Vadi için mücadeleye giren Tellioğulları ve Seferoğlullarının amansız mücadelesi bu filmde konu alınıyor. 1976 yılında beyazperdeye aktarılan filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Peki Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Arzu Film’in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye’de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul’da çekildi. Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi. Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos’ta gerçekleştirildi.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU

Tosun Paşa filmi 19. yüzyılın sonlarında meydana gelen kurgusal bir olayı konu alır. Osmanlı döneminin İskenderiyesini resmeden filmde burada yaşayan iki köklü aile Tellioğulları ve Seferoğulları’nın mücadelesi beyazperdeye taşınır. Her iki aile de Yeşil Vadi denen bölgeyi istemektedir. Yeşil Vadi’nin kimin olacağına ise Daver Bey karar verecektir. Daver Bey’in bir de Leyla adında güzeller güzeli bir kızı vardır. Tellioğlulları ve Seferoğlulları Yeşil Vadiye sahip olmak için Leyla’yı bekar oğullarına isterler. Daver Bey seçimi kızı Leyla’ya bırakır.

Leyla kendisine talip olan iki aileden Seferoğulları’nın oğlunu beğenir. Tellioğulları için Yeşil Vadi de Leyla da artık hayal olmuştur. Bunun üzerine Tellioğulları bir plan yapar. O dönem Mısır üzerinde söz sahibi olan Tosun Paşa’nın kendilerinin tarafında olduğunu duyurarak Daver Bey’i korkutmak ve isteklerine ulaşmak isterler. Evin uşağı Şaban’ı Tosun Paşa kılığına sokarlar. Gerçek Tosun Paşa ortaya çıkınca her şey birbirine girer

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Şener Şen (Latif)

Müjde AR (Leyla)

Adile Naşit (Adile)

Ayşen Gruda (Zekiye)

Kemal Sunal (Şaban/Tosun Paşa)

Zihni Götay (Ruhi)

Akil Öztuna (Akil)

Bilge Zobu (Kumandan)

Engin Orbey (Vehbi)