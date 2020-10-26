26.10.2020 - 12:45 |
'Tövbeler Olsun'da Hasan Kaçan sürprizi
'Ekmek Teknesi’nin efsane karakteri 'Heredot Cevdet'i canlandıran Hasan Kaçan, TRT 1 dizisi 'Tövbeler Olsun'da rol alacak.
Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu’nun yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi 'Tövbeler Olsun'un yeni bölümlerinde, Hasan Kaçan sürprizi yaşanacak.
Usta oyuncu, ‘Tövbeler Olsun’da Kayseri’den gelen ‘Öpücük Enişte’ karakterini canlandıracak. Hasan Kaçan, dizinin 13'üncü bölümünden itibaren ekibe dahil olacak.