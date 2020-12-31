Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür yılbaşı özel programına konuk oldu. Ünlü oyuncu sahenede hem oynadı hem de şarkı söyledi. Avanoğlu'nun bu gösterisinin ardından hakkındaki bilgiler de aratılmaya başlandı. İşte "Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi?" sorularının cevabı...

TOLGAN AVANOĞLU KİMDİR?

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?Toygan Avanoğlu, 24 Eylül 1979 tarihinde İzmir'de müzisyen bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Spor akademisi mezunudur. Eski bir Milli Basketbolcu olan Toygan Avanoğlu, çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir yıl şan dersi eğitimi almıştır. Avanoğlu, oyunculuk kariyerine "Kanal-İ-zasyon" adlı sinema filmi ile adım atmıştır.



Düşman Kardeşler, Kedi Özledi, Hayati Tehlike, Ayla, Deli Aşk, Yol Arkadaşım, Geçmiş Olsun, Meleklerin Aşkı, Güzel Köylü, Hayati Tehlike, Hanım Köylü ve Hababam Sınıfı Yeniden gibi yapımlarda rol alan Toygan Avanoğlu, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Sefer karakterine hayat vermektedir. Toygan Avanoğlu, 1.89 metre boyunda, 88 kilo ve Terazi burcudur.Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi

Toygan Avanoğlu

Toygan Avanoğlu'nun rol aldığı diziler:

Düşman Kardeşler (İlker) 2012

Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014

Hanım Köylü (Koptagel) 2016

Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018

Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019

Toygan Avanoğlu'nun rol aldığı filmler:

Kanal-İ-Zasyon 2009

Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013

Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016

Ayla (Pusan Subayı) 2017

Babası 2017

Deli Aşk (Fuat) 2017

Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017

Sorma Neden 2018

Sabahlar Olmasın 2018

Aslı Gibidir 2019

Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019

Hayatımız Filim (Hasan) 2019

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent)