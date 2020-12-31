Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi?
Son dönemlerin komedi oyuncusu olarak sivrilen Toygan Avanoğlu Güldür Güldür'ün yışbaşı özel konuğu oluyor. Ünlü oyuncu hem güldürecek hem de kulakların pasını alacak. Avanoğlu'nun programda yer almasının ardından "Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi?" soruları da gündem olmuş durumda...
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür yılbaşı özel programına konuk oldu. Ünlü oyuncu sahenede hem oynadı hem de şarkı söyledi. Avanoğlu'nun bu gösterisinin ardından hakkındaki bilgiler de aratılmaya başlandı. İşte "Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi?" sorularının cevabı...
TOLGAN AVANOĞLU KİMDİR?
TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?Toygan Avanoğlu, 24 Eylül 1979 tarihinde İzmir'de müzisyen bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Spor akademisi mezunudur. Eski bir Milli Basketbolcu olan Toygan Avanoğlu, çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir yıl şan dersi eğitimi almıştır. Avanoğlu, oyunculuk kariyerine "Kanal-İ-zasyon" adlı sinema filmi ile adım atmıştır.
Düşman Kardeşler, Kedi Özledi, Hayati Tehlike, Ayla, Deli Aşk, Yol Arkadaşım, Geçmiş Olsun, Meleklerin Aşkı, Güzel Köylü, Hayati Tehlike, Hanım Köylü ve Hababam Sınıfı Yeniden gibi yapımlarda rol alan Toygan Avanoğlu, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Sefer karakterine hayat vermektedir. Toygan Avanoğlu, 1.89 metre boyunda, 88 kilo ve Terazi burcudur.Toygan Avanoğlu kimdir? Exxen Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi
Toygan Avanoğlu
Toygan Avanoğlu'nun rol aldığı diziler:
Düşman Kardeşler (İlker) 2012
Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014
Hanım Köylü (Koptagel) 2016
Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018
Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019
Toygan Avanoğlu'nun rol aldığı filmler:
Kanal-İ-Zasyon 2009
Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013
Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016
Ayla (Pusan Subayı) 2017
Babası 2017
Deli Aşk (Fuat) 2017
Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017
Sorma Neden 2018
Sabahlar Olmasın 2018
Aslı Gibidir 2019
Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019
Hayatımız Filim (Hasan) 2019
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent)