Trendleri anlattı

Başarım Sensin Derneği, Brandroom’da Nur Bilen Yavuzer’le keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Dernek başkanı Şule Argüder’in ev sahipliğinde ve Melis Sander’in moderatörlüğündeki etkinliğe, Demet Sabancı Çetindoğan, Figen Kıral, Yelda Güral, Gülnaz Sezgin, Sibel Kerimoğlu, Serap Sarı, İpek Toplusoy ve Sinem Ekşioğlu katıldı. Argüder’in sorularını yanıtlayan Yavuzer, modadan güzelliğe, 2020 trendlerinden meslek hayatına kadar çok sayıda konuya değindi.