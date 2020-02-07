MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Trendleri anlattı
07.02.2020 - 07:00 |

Trendleri anlattı

Başarım Sensin Derneği, Brandroom’da Nur Bilen Yavuzer’le keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Trendleri anlattı

Başarım Sensin Derneği, Brandroom’da Nur Bilen Yavuzer’le keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Dernek başkanı Şule Argüder’in ev sahipliğinde ve Melis Sander’in moderatörlüğündeki etkinliğe, Demet Sabancı Çetindoğan, Figen Kıral, Yelda Güral, Gülnaz Sezgin, Sibel Kerimoğlu, Serap Sarı, İpek Toplusoy ve Sinem Ekşioğlu katıldı. Argüder’in sorularını yanıtlayan Yavuzer, modadan güzelliğe, 2020 trendlerinden meslek hayatına kadar çok sayıda konuya değindi.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kardeşler podyumda!

Kardeşler podyumda!

‘Sade bir nikah olacak’

‘Sade bir nikah olacak’

‘Düğünlerine giderim

‘Düğünlerine giderim

‘Ölümüne’ klip

‘Ölümüne’ klip

Sıradaki Haber