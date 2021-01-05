TRT 1 yayın akışı... Bu akşam TRT 1'de ne var? (5 OCAK SALI)

Bu akşam TRT 1'de ne var? TRT 1 programlarını ve dizilerini takip edenler yılbaşı sonrası yeni bölümlerin olup olmadığını araştırmak için bu soruyo yöneltiyor. İşte 5 Ocak TRT 1 yayın akışı...

5 OCAK SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı (TEKRAR)

23:00 Yabancı Sinema "Son Şans"

03:25 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar