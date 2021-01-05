05.01.2021 - 16:00 |
TRT 1 yayın akışı... Bu akşam TRT 1'de ne var? (5 OCAK SALI)
Kanalların yayın akışları her gün kontrol edilirken yılbaşı nedeniyle bu hafta bazı programlar ve diziler ekrana gelmiyor. Seyiciler de bu nedenle yayın akışlarını merak ediyor. Bu kanalların başında ise TRT 1 geliyor. İşte 5 Ocak Salı günü TRT 1 yayın akışı...
Bu akşam TRT 1'de ne var? TRT 1 programlarını ve dizilerini takip edenler yılbaşı sonrası yeni bölümlerin olup olmadığını araştırmak için bu soruyo yöneltiyor. İşte 5 Ocak TRT 1 yayın akışı...
5 OCAK SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı (TEKRAR)
23:00 Yabancı Sinema "Son Şans"
03:25 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar