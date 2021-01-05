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05.01.2021 - 16:00 |

TRT 1 yayın akışı... Bu akşam TRT 1'de ne var? (5 OCAK SALI)

Kanalların yayın akışları her gün kontrol edilirken yılbaşı nedeniyle bu hafta bazı programlar ve diziler ekrana gelmiyor. Seyiciler de bu nedenle yayın akışlarını merak ediyor. Bu kanalların başında ise TRT 1 geliyor. İşte 5 Ocak Salı günü TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 yayın akışı... Bu akşam TRT 1'de ne var? (5 OCAK SALI)
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Bu akşam TRT 1'de ne var? TRT 1 programlarını ve dizilerini takip edenler yılbaşı sonrası yeni bölümlerin olup olmadığını araştırmak için bu soruyo yöneltiyor. İşte 5 Ocak TRT 1 yayın akışı...

5 OCAK SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı (TEKRAR)

23:00 Yabancı Sinema "Son Şans"

03:25 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

 

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