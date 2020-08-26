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26.08.2020 - 12:24 |

TRT 1'den yeni dizi: Masumlar Apartmanı

Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan TRT 1’in yeni dizisi 'Masumlar Apartmanı', Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı.

TRT 1'den yeni dizi: Masumlar Apartmanı
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Ünlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan 'Masumlar Apartmanı' dizisinin konusu şöyle:
"Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır."

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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