TRT’de bayram coşkusu yaşanacak

TRT İstanbul stüdyolarında sevilen oyuncu Şoray Uzun’un sunumu ile ekrana gelecek “Bayram Özel” programına yurt içinden Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Denizli, Edirne; yurt dışından ise Londra, Bakü, Prizren gibi şehirler bağlantılarıyla eşlik edecek. Canlı yayın bağlantılarıyla nişanlı kurbanı, bayramda fındık hasadı, bağ bozumunda bayram gibi konular işlenecek ve Balkan orkestrası, Diyarbakır Eyvan Grubu gibi yöresel müziklere yer verilecek.

Programda Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Orhan Hakalmaz ve Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Kıraç özel yorumlarıyla programa renk katacak. Programa katılacak sohbet konuğu Osman Eğin ile bayramın milli ve dini anlamı üzerine sohbetler edilecek.

İzleyiciler canlı yayın sırasında WhatsApp’a gönderdikleri bayram mesajları ile sevdiklerinin bayramlarını TRT 1 ekranından kutlayabilecek.

BAYRAMA ÖZEL FİLM

TRT 1’in Kurban Bayramı’na özel hazırladığı “Hanımağa’nın Gelinleri” filmi bayramın ilk günü izleyiciyle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın gibi usta oyuncuların rol aldığı film, Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 20.00'de TRT 1 ekranında olacak.

TRT MÜZİK'LE NOSTALJİ

TRT Müzik, Kurban Bayramı’nda ekranlara getireceği nostaljik programlarla anıları canlandıracak, unutulmayan sanatçılar bayrama renk katacak, efsaneleşmiş konserleri yeniden izleyenlerin beğenisine sunacak.

İbrahim Tatlıses, Yıldıray Çınar, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Nazan Şoray, Barış Manço, Dün Bugün Yarın Orkestrası, Ünlüler Korosu, Mustafa Kandıralı, Mustafa Topaloğlu, Arif Sağ – Musa Eroğlu, Ahmet Özhan, Şenay Yüzbaşıoğlu, Ajda Pekkan, Cem Karaca ve daha birçok efsane sanatçı “Bayram Hatırası” ile “Bayram Gecesi Konseri” programında ekranlara gelecek.

Anıları tazeletecek “Bayram Hatırası” programı saat 13.30’da, “Bayram Gecesi Konseri” ise saat 23.30’da bayramın ilk üç günü evlere konuk olacak.