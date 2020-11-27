27.11.2020 - 11:59 |
Tuba Büyüküstün-Ekin Mert Daymaz aşkının mimarı!
Ünlü oyuncular Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz'ın yeni bir ilişkiye başladıkları iddia edilmişti. İkilinin aşkının mimarının, oyuncu Günay Karacaoğlu olduğu öne sürüldü.
Tuba Büyüküstün (38) ile Ekin Mert Daymaz’ın (29) kısa bir süre önce başlayan birlikteliğine, oyuncu Günay Karacaoğlu’nun vesile olduğu belirtildi.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Günay Karacoğlu, 2010 yılından bu yana Tuba Büyüküstün’ün yakın arkadaşı. Büyüküstün ile yıllar önce 'Gönülçelen' ve '20 Dakika' dizilerinde birlikte rol alan Karacoğlu, meslektaşı Ekin Mert Daymaz'la da samimi.
Dikkat çekmemek için birbirlerini Instagram’da takibe almayan Daymaz ve Büyüküstün'ün, Bağdat Caddesi’nde buluştuğu konuşuluyor.