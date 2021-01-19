Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün nereli, kaç yaşında, evli mi?

Hatice Tuba Büyüküstün tam adına sahip olan oyuncu, İstanbul'da doğdu ve Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünde eğitim aldı. Öğrencilik yıllarında reklamlarda yer alan Tuba Büyüküstün Sultan Makamı dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ihlamurlar Altında dizisi ile büyük çıkış yakaladı. İşte, Tuba Büyüküstün hayatı...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrolde yer aldı, büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırdı. 2006 yılında Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı. Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu.

Başrolünü oynadığı Asi dizisi 67 ülkedeki izlenme oranlarıyla, 51. Monte-Carlo Televizyon Festivali'nde En İyi Pembe Dizi kategorisinde aday gösterildi. 2010 yılında Yüreğine Sor filmiyle sinemada ilk başrolünü oynadı. Daha sonra Gönülçelen adlı dizide, Cansel Elçin'le birlikte başrolü paylaştı. 2013 yılının ilk günlerinde, Star TV'de yayınlanmaya başlayan 20 Dakika adlı dizide İlker Aksum ile birlikte başrolü paylaştı. 20 Dakika dizisindeki rolüyle 42. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterilerek, Emmy'e aday olabilen ilk Türk oyuncu unvanını aldı. 2014 yılında UNICEF Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçilen Büyüküstün, 2014 yılının Mart ayında başlayan Kara Para Aşk dizisinde Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaştı. Kara Para Aşk dizisindeki rolüyle İhracatın Yıldızları ödülünü alırken, yine bu rolü nedeniyle 14. Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi. 2015 yılının son aylarında Orman, Rüzgarın Hatıraları ve Dar Elbise filmlerinde rol aldı. 2016 yılında ise İstanbul Kırmızısı filminde oynayan Büyüküstün, Kasım ayında başlayan ve Star TV'de yayınlanmış Cesur ve Güzel dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolü paylaşmıştır.

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'de kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi.Çiftin evlilikler 5 Haziran 2017'de sona erdi.