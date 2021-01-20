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20.01.2021 - 10:49 |

Tuba Büyüküstün'den 'Sefirin Kızı' mesajı

Star TV'de yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisinden Neslihan Atagül'ün ayrılmasının ardından; kadroya katılan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yayınladığı pozla duygularını paylaştı.

Tuba Büyüküstün'den 'Sefirin Kızı' mesajı
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Oyuncu Tuba Büyüküstün, Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri nedeniyle ayrıldığı 'Sefirin Kızı' dizisinin kadrosuna katıldı.

Engin Akyürek; Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Zerrin Sümer birlikte rol alacak olan Büyüküstü, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

38 yaşındaki oyuncu mesajında; "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.

Tuba Büyüküstünden Sefirin Kızı mesajı

Daha önce Engin Akyürek ile 'Kara Para Aşk' dizisinde birlikte oynayan Büyüküstün, yıllar sonra tekrar Akyürek'le aynı dizide buluşmuş oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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