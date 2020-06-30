Tuba Büyüküstün'ün yeni dizisi belli oldu

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen oyuncularının yer aldığı dizi önümüzdeki günlerde çekimlere başlıyor.

Proje boyunca hikayeye konuk olacak ünlü isimlerden ilki; hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde geniş kitlelere hitap eden güzel oyuncu Tuba Büyüküstün oldu.