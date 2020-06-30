30.06.2020 - 15:42 |
Tuba Büyüküstün'ün yeni dizisi belli oldu
Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ isimli dizinin Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlamasının ilk büyük sürprizi açıklandı. Star TV’de ekrana gelecek dizide dünyanın her yerinden büyük bir hayran kitlesine sahip Tuba Büyüküstün, kendi kimliğiyle konuk olarak yer alacak.
Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen oyuncularının yer aldığı dizi önümüzdeki günlerde çekimlere başlıyor.
Proje boyunca hikayeye konuk olacak ünlü isimlerden ilki; hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde geniş kitlelere hitap eden güzel oyuncu Tuba Büyüküstün oldu.