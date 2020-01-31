Tuba Ünsal ile Elisabeth Mos Vall pişti oldu!

Tuba Ünsal ve Caner Karaoğlu’nun olduğu mekana, Elisabeth Mos Vall de geldi. Arkadaşları ile partiye eğlenmeye gelen Vall, içerde mahkemelik olduğu Tuba Ünsal ve eski kocası Caner Karaloğlu olmasına rağmen aldırış etmeyip, eğlenmesine devam etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ilk çıkan Tuba Ünsal oldu. Ünsal, "İçeride Elisabeth Hanım da vardı" sözlerine, "Evet, içerdeydi olağan şeyler bunlar arkadaşlar, her yerde karşılaşabiliriz" diyerek yoluna devam ederken, sevgilisi Karaloğlu bundan yararlanarak mekanın arka kapısından kaçtı.

'SİZİ ANLAMIYORUM'

Elisabeth mekan çıkışında ise gazetecilerin, Ünsal ve Karaloğlu hakkındaki sorularına, "Dediklerinizi anlamıyorum, sizi anlamıyorum" diyerek, yoluna devam etti.