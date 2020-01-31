31.01.2020 - 10:23 |
Tuba Ünsal ile Elisabeth Mos Vall pişti oldu!
Oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gece Nişantaşı'nda bir mekanda verilen partiye sevgilisi Caner Karaloğlu ile katıldı. Bir süre sonra Karaloğlu’nun boşanma aşamasında olduğu Elisabeth Mos Vall aynı yere geldi. Çıkışta gazetecilerle konuşan Ünsal, konu hakkında yorum yaptı.
Tuba Ünsal ve Caner Karaoğlu’nun olduğu mekana, Elisabeth Mos Vall de geldi. Arkadaşları ile partiye eğlenmeye gelen Vall, içerde mahkemelik olduğu Tuba Ünsal ve eski kocası Caner Karaloğlu olmasına rağmen aldırış etmeyip, eğlenmesine devam etti.
Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ilk çıkan Tuba Ünsal oldu. Ünsal, "İçeride Elisabeth Hanım da vardı" sözlerine, "Evet, içerdeydi olağan şeyler bunlar arkadaşlar, her yerde karşılaşabiliriz" diyerek yoluna devam ederken, sevgilisi Karaloğlu bundan yararlanarak mekanın arka kapısından kaçtı.
'SİZİ ANLAMIYORUM'
Elisabeth mekan çıkışında ise gazetecilerin, Ünsal ve Karaloğlu hakkındaki sorularına, "Dediklerinizi anlamıyorum, sizi anlamıyorum" diyerek, yoluna devam etti.