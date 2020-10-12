MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tuba'dan eşit dünya mesajı
12.10.2020 - 07:00 |

Tuba'dan eşit dünya mesajı

Tuba Büyüküstün, Dünya Kız Çocukları Günü’nde eşit dünya mesajı verdi. Oyuncu, “Kızlar her yerde Dünya’yı değiştirmeye devam ediyor” dedi

Tuba'dan eşit dünya mesajı
ABONE OL

Tuba Büyüküstün, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde duygularını Instagram’dan dile getirdi. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan oyuncu, “Kızlar her yerde Dünya’yı değiştirmeye devam ediyor. Korunma haklarını istiyorlar. Kızlar, erken yaşta evliliğe, cinsiyet ayrımcılığına, şiddete ve iklim değişikliğine karşı savaş veriyor” diye yazdı.
Çocuklarla olan karesini paylaşan Büyüküstün, “Kız çocukları için neleri değiştirmek, hangi konularda onlarla birlikte sesinizi duyurmak istersiniz? Bunları UNICEF Türkiye hesabını etiketleyerek yazın. Birlikte herkes için daha eşit bir dünya yaratabiliriz” notunu düştü. Duygularını İngilizce de yazan oyuncu, takipçilerinden destek istedi.

11 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir’de kahkaha

İzmir’de kahkaha

Ukraynaca konuştu

Ukraynaca konuştu

‘Değişimin yılıydı’

‘Değişimin yılıydı’

Gurur günü

Gurur günü

Sıradaki Haber