‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya kalp krizi geçirdi. OnurAkayMedya’nın haberine göre; evinde rahatsızlanan Tüdanya, acilen hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçiren şarkıcının, iki damarının tıkalı olduğu; birine acil stent takıldığı, diğer tıkalı damarına ise 15 gün sonra stent takılacağı öğrenildi.

"DUALARINIZLA DAHA İYİ OLAYACAĞIM"

Tüdanya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Daha iyiyim çok şükür. Dualarınızla daha da iyi olacağım. Hepinizden Allah razı olsun.