08.02.2020 - 13:25 |
Tüdanya kalp krizi geçirdi
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir dönemin ünlü arabesk şarkıcısı Tüdanya’nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
‘Seni Sevmeyen Ölsün’ şarkısıyla bir döneme damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya kalp krizi geçirdi. OnurAkayMedya’nın haberine göre; evinde rahatsızlanan Tüdanya, acilen hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçiren şarkıcının, iki damarının tıkalı olduğu; birine acil stent takıldığı, diğer tıkalı damarına ise 15 gün sonra stent takılacağı öğrenildi.
"DUALARINIZLA DAHA İYİ OLAYACAĞIM"
Tüdanya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Daha iyiyim çok şükür. Dualarınızla daha da iyi olacağım. Hepinizden Allah razı olsun.