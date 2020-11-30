Tugay'ın başarı azmi

Üniversitede sosyoloji bölümünde okuyan Mine Tugay, online sınava girdi. Daha sonra Instagram’dan video paylaşan oyuncu, “Herhangi bir sınava ne zaman girsem, yaşım kaç olursa olsun çocukluğumdan beri acayip geriliyorum ve inanılmaz stres oluyorum” dedi.

Sözlerine devam eden Tugay, “Ne kadar konuyu bilsem ve çalışsam da bu hiçbir şekilde değişmiyor. Kesin çocukluğumla ilgili bir şey. Başarıyla ilgili takıldığım bir yer var” açıklamasını yaptı. Sınavının iyi geçtiği öğrenilen oyuncu, derslerine her gün çalışıyor.