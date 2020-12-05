Tuğba Altıntop: Küllerimden doğdum

Tuğba Altıntop, "Hayat bana fazla adil davranmadı. Acılarımla yoğruldum, büyüdüm ve olgunlaştım. Bu dönemde karşıma çıkan bu şarkı bana yeniden 'can' oldu. Şimdi Anka Kuşu misali küllerimden doğuyorum" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Yıllar önce oynadığı Çelik’in 'Hercai' klibi hakkında, "O küçük kız, o senaryoyu kendi hayatında birebir yaşadı. Sevdi, aldatıldı, kırıldı, döküldü. Aşk bana iyi gelmedi. Zor günlerimde yılana sarıldım. O yılanlar boynuma dolandı. Kendi ellerimle o yılanı boğdum" ifadelerini kullandı.