06.01.2021 - 13:56 |
Tuğba Altıntop: Ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım
Eski model Tuğba Altıntop, ocak ayında Bodrum’da denize girdiği anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu.
Tuğba Altıntop, koronavirüs günlerini Bodrum'da tatil yaparak geçiriyor. Sıcak havanın fırsatını kaçırmayarak ocak ayında denize giren Altıntop, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Altıntop, paylaşımına şu notu yazdı: “Ne kar, ne buz... Sadece ‘değişiklik iyidir’ deyip ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım. Kış güneşi, Bodrum.”