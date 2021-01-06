Tuğba Altıntop: Ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım

Tuğba Altıntop, koronavirüs günlerini Bodrum'da tatil yaparak geçiriyor. Sıcak havanın fırsatını kaçırmayarak ocak ayında denize giren Altıntop, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Altıntop, paylaşımına şu notu yazdı: “Ne kar, ne buz... Sadece ‘değişiklik iyidir’ deyip ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım. Kış güneşi, Bodrum.”