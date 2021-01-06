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HaberlerMagazin Haberleri Tuğba Altıntop: Ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım
06.01.2021 - 13:56 |

Tuğba Altıntop: Ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım

Eski model Tuğba Altıntop, ocak ayında Bodrum’da denize girdiği anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

Tuğba Altıntop: Ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım
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Tuğba Altıntop, koronavirüs günlerini Bodrum'da tatil yaparak geçiriyor. Sıcak havanın fırsatını kaçırmayarak ocak ayında denize giren Altıntop, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.  Altıntop, paylaşımına şu notu yazdı: “Ne kar, ne buz... Sadece ‘değişiklik iyidir’ deyip ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım. Kış güneşi, Bodrum.”

Tuğba Altıntop: Ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım

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