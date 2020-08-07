Tuğba Özay'ın mayolu pozuna beğeni yağdı

Çıktığı tatilde verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam eden eski manken Tuğba Özay, pembe mayosuyla yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü mankenin fotoğraflarına yorum yağdı.

Tatilinden her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan 42 yaşındaki Tuğba Özay son olarak pembe mayosuyla verdiği pozları paylaştı.