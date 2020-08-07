MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tuğba Özay'ın mayolu pozuna beğeni yağdı
07.08.2020 - 14:14 |

Tuğba Özay'ın mayolu pozuna beğeni yağdı

42 yaşındaki eski manken ve oyuncu Tuğba Özay, Instagram üzerinden yaptığı pembe mayolu paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Tuğba Özay'ın mayolu pozuna beğeni yağdı
ABONE OL

Çıktığı tatilde verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam eden eski manken Tuğba Özay, pembe mayosuyla yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü mankenin fotoğraflarına yorum yağdı.

Tatilinden her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan 42 yaşındaki Tuğba Özay son olarak pembe mayosuyla verdiği pozları paylaştı.

 

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aamir Khan yeni filmi için Türkiye'ye geliyor

Aamir Khan yeni filmi için Türkiye'ye geliyor

Şükrü Özyıldız: Senaryo okumalarını yapıyoruz

Şükrü Özyıldız: Senaryo okumalarını yapıyoruz

Fatih Artman'ın yeni dizi heyecanı

Fatih Artman'ın yeni dizi heyecanı

Burcu Esmersoy'un sade tarzı

Burcu Esmersoy'un sade tarzı

Sıradaki Haber