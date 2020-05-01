Tuğba Tutuğ karantina günlerinde form tutuyor

Kanal D’nin geçtiğimiz sezon sona eren günlük dizisi 'Yaralı Kuşlar'un 'Ayşe'si Tuğba Tutuğ, yabancı İzleyicilerin tarafından çok sevildi. Güzel oyuncu, corona virüs tehlikesi geçtikten sonra Meksika’ya gitmeye hazırlanıyor.

Tuğba Tutuğ karantina günlerinde bir yandan kendisine gelen sinema projeleri değerlendirirken, diğer yandan bulduğu her fırsatta evinin bahçesinde pilates yaparak formunu korumaya devam ediyor.