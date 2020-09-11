Tuğba Yurt klip arasında doğum günü kutladı

Tuğba Yurt'un, sözü ve müziği Onurr, düzenlemesi Celil Yavuz'ya ait yeni şarkısı 'Geliyo Geliyo'nun klip yönetmenliğini Mustafa Özen üstlendi. Klip çekimi esnasında annesi Rezzan Yurt’un sete gelmesiyle şaşkınlık yaşayan Yurt, sette pasta ile yeni yaşını kutladı.

Ünlü şarkıcı, "Klip çekiminde mutluluğum iki kat arttı. Bana unutulmayacak bir doğum günü yaşattılar. Anneme ve setteki herkese teşekkür ederim" dedi.