11.09.2020 - 16:50 |
Tuğba Yurt klip arasında doğum günü kutladı
'Sakin Ol', 'Güç Bende Artık', 'İnceden İnceden', 'Yine Sev Yine' gibi şarkılarıyla dikkat çeken Tuğba Yurt "Geliyo Geliyo" parçasına klip çekti. Ünlü şarkıcı, klip çekiminde büyük sürpriz yaşadı.
Tuğba Yurt'un, sözü ve müziği Onurr, düzenlemesi Celil Yavuz'ya ait yeni şarkısı 'Geliyo Geliyo'nun klip yönetmenliğini Mustafa Özen üstlendi. Klip çekimi esnasında annesi Rezzan Yurt’un sete gelmesiyle şaşkınlık yaşayan Yurt, sette pasta ile yeni yaşını kutladı.
Ünlü şarkıcı, "Klip çekiminde mutluluğum iki kat arttı. Bana unutulmayacak bir doğum günü yaşattılar. Anneme ve setteki herkese teşekkür ederim" dedi.
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