01.06.2020 - 13:28 |
Tülin Şahin: Tontiş ile bahçe keyfi
Ünlü model Tülin Şahin, 6 aylık kızı Siena Leyla ile güzel havanın keyfini bahçesinde çıkardı.
Kızıyla bahçede keyifli anlar geçiren Tülin Şahin, bu sırada çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı. Şahin bu pozlara “Tontiş ile bahçe keyfi” notunu düştü.
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