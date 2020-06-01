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01.06.2020 - 13:28 |

Tülin Şahin: Tontiş ile bahçe keyfi

Ünlü model Tülin Şahin, 6 aylık kızı Siena Leyla ile güzel havanın keyfini bahçesinde çıkardı.

Tülin Şahin: Tontiş ile bahçe keyfi
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Kızıyla bahçede keyifli anlar geçiren Tülin Şahin, bu sırada çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı. Şahin bu pozlara “Tontiş ile bahçe keyfi” notunu düştü.

Tülin Şahin: Tontiş ile bahçe keyfi

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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