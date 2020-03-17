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17.03.2020 - 07:00 |

Tüm erkekler beraber ağladık

Vin Diesel, Paul Walker’ın ölümünün ardından çekilen ‘Hızlı ve Öfkeli 7’ için, “Tüm erkekler ilk kez aynı anda ağlayabildi” dedi

Tüm erkekler beraber ağladık

ABD’li aktör Vin Diesel, hem rol arkadaşı hem de yakın dostu Paul Walker’ın 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, ‘Hızlı ve Öfkeli 7’nin (Fast & Furious 7 ) setine döndüğünde hissettiklerini anlattı. NME’ye konuşan 52 yaşındaki oyuncu, “Sanki bana, yeniden ‘Cenazeye dön’ demişlerdi. Yaşananlara çok üzülmüştüm. Buna rağmen kimsenin bu trajediyi bir hikayenin konusu olarak kullanmasını istemedim. Benim için çok önemliydi ve gerçekten de aşırı zor bir durumdu” dedi.
Serinin yedinci filminin son sahnesinin klas bir iş olduğunu belirten Diesel, “Sinema tarihindeki en güzel sahne olabilir. Sadece benim kariyerimde değil; tüm tarih boyunca... Tüm dünyadan erkekler tarihte ilk kez birlikte aynı anda ağlayabildi” ifadelerini kullandı. (Haberin devamı spoiler içerir.) 2015 yılında gösterime giren ‘Hızlı ve Öfkeli 7’nin son sahnesinde, Brian O’Conner (Walker) ve Dominic Toretto (Diesel) vedalaşarak, araçlarını ayrı yönlere sürmüşler, o sırada ‘See You Again’ parçası çalınmıştı.

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