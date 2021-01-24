‘TUR BİNDİRDİM’

Hülya Avşar, yıllardır magazin gündeminde konuşulan “Şampiyon belli, ikinci kim?” sözüne yenisini ekledi. Oyuncu, “Vallahi ben bayağı bir tur atıyorum. Ne derler ona jokey mi? Kendini geliştireceksin, geliştirdikçe de bu tur bindirmeye düşüyor. Şimdi kaçıncıyı dönüyorum, bilmiyorum ama açıkçası bu şeyleri de özlemişim” diyerek, göndermede bulundu.

Koronavirüs aşısı yaptıracağını ifade eden Avşar, “Sırası geldiği zaman olacağım. Her şeyden önce psikolojik anlamda bile insanı rahatlatan bir şey olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Kızı Zehra’nın 23’üncü yaş gününü ailece kutlayan oyuncu, “Onlar büyüsün biz de yaşımızı alalım. Kısmetlerinde ne varsa; evlenip, çocuk yapsınlar. Tadını çıkarmak lazım” dedi.