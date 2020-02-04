Turizmcilerin buluşması

BTB Tours’un sahibi Salih Gözcü, geçtiğimiz hafta sonu turizm dünyasının nabzının attığı ‘Emmit Fuarı’ sonrası, 150 acenta ve otel yöneticisini ağırladı. Ebru Gündeş’in sahne aldığı gecede, Mete Vardar, İbrahim Okumaş, Muzafer Aygün ve Tolga Kilit’in de aralarında bulunduğu tanınmış simalar, yoğun iş tempouna ara vererek doyasıya eğlendi.