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26.03.2020 - 07:00 |

Turizmin sultanları

Dünya Skal Kulüpleri Başkanı Hülya Aslantaş, Turistik ve Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Müberra Eresin ve geçtiğimiz günlerde Skal İstanbul Kulübü Başkanı olan Ayşe Önen, ülkemizdeki turizm faaliyetlerinin en iyi şekilde yürümesi için gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor.

Turizmin sultanları

Dünya Skal Kulüpleri Başkanı Hülya Aslantaş, Turistik ve Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Müberra Eresin ve geçtiğimiz günlerde Skal İstanbul Kulübü Başkanı olan Ayşe Önen, ülkemizdeki turizm faaliyetlerinin en iyi şekilde yürümesi için gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Üç turizm duayeni, bir araya gelerek, sıkıntılı günler sonrası turizmde alacakları yolun planlamasını yaptı.

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