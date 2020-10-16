‘Türk olmaktan mutluyum’

Şevval Şahin, Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, Raşit Bağzıbağlı defilesi öncesinde kameralar karşısına geçti. YouTube kanalında Türkçe ve İngilizce konuşmasıyla ilgili gelen eleştirilere cevap veren model, “İngiltere’de uzun süre yaşadığım için İngilizce’yi daha iyi konuşuyor olabilirim. Kendimi Türk olarak görüyorum ve Türk olmaktan gurur duyuyorum” dedi.