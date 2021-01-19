Türk vatandaşı oluyor

Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Son dönemde Türkiye’de oynadığı projelerle adından söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında hak kazandığı vatandaşlığa, pandemi nedeniyle yeni başvurabildi.

Hüseyin Kara’yla üç yıl önce evlendiği için vatandaş olabilecek May’in ailesinin evrakı Brezilya’dan yeni gönderdiği ortaya çıktı. Uçuşlar olmadığı için ve kendisi de ülkeye gidemeyen oyuncunun, Türk vatandaşı olacağı için heyecanlı hissettiği öğrenildi.