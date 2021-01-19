19.01.2021 - 07:00 | | Sercan Kısmet
Türk vatandaşı oluyor
Jessica May, Türk vatandaşı oluyor. Geçtiğimiz temmuz ayında hak kazanan oyuncu, pandemi nedeniyle evrakını Brezilya’dan getirtemediği için yeni başvuru yaptı
Sercan Kısmet
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Son dönemde Türkiye’de oynadığı projelerle adından söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında hak kazandığı vatandaşlığa, pandemi nedeniyle yeni başvurabildi.
Hüseyin Kara’yla üç yıl önce evlendiği için vatandaş olabilecek May’in ailesinin evrakı Brezilya’dan yeni gönderdiği ortaya çıktı. Uçuşlar olmadığı için ve kendisi de ülkeye gidemeyen oyuncunun, Türk vatandaşı olacağı için heyecanlı hissettiği öğrenildi.