Türkan Türkan'ın 'Seni Çok Bekledim'de karakteri belli oldu

Erzincan’dan Katar’a, Katar’dan İstanbul’a uzanan tutkulu bir aşk hikayesinin konu edileceği “Seni Çok Bekledim”in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’in yapımcılığını Skala Yapım ve Dnz Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturuyor.

Sürükleyici bir hikayeye sahip olan Seni Çok Bekledim’de “Zahide” karakteri ile seyirci karşısına çıkacak olan Türkü Turan, dizideki rolünü anlattı. Türkü Turan; “Projeyi Özcan Deniz'den dinlerken, hemen onun heyecanına ortak oldum. Yaptığı şeye bu kadar inanan insanlarla beraber aynı projede olmak çok keyifli. Rol de şimdiye kadar canlandırdıklarımdan çok farklı ve kendi içinde beni zorlayacak noktaları olduğu için kabul ettim” dedi.

Çocuklarla iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen oyuncu , ilk kez 'Seni Çok Bekledim’de anne olarak izleyici karşısına çıkacak. Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.