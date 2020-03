'Türkiye evimiz gibi'

Şarkı yazarı ve yapımcı Guillaume de Kadebostany’nin kuruculuğunu üstlenip, soyadını verdiği Kadebostany, nisan ayında İzmir ve İstanbul’daki sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. ‘Kitlesel çekiciliğe sahip sofistike müzik’ yapan grup, her biri düet (Irina Rimes, Kazka, Fang The Great ve Celia) olmak üzere dört şarkıdan oluşan EP ‘DRAMA Act 1’ı

3 Nisan’da piyasaya sunacak. Başkan Kadebostan, sahnede gruba eklenecek iki yeni vokalle ilgili, “Yeni isimlerle iş birliğimiz her zaman tonuyla beni harekete geçiren bir sesle başlıyor. Vokalin yeteneği, duyguyu aktarabilmesidir. Herkes şarkı öyle ama bazılar sizi cennette hissettirir. Benim amacım da, onları bulmak...” dedi.

Sanatçı, Türk hayranlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz, daha fazla vakit geçirmek istiyoruz. 20 dakikalık dört şarkılı klibimizi İstanbul’da çektik. 3 Nisan’da yayınlanacak. Türk film yapımcısı Hasan Kuyucu ve harika ekibiyle çalıştık. Ülkenizdeki yıldızlarla iş birliğine imza atmayı da ayrıca çok isterim.”