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HaberlerMagazin Haberleri Türkiye için yarışacak
19.02.2021 - 07:00 |

Türkiye için yarışacak

2020 yılında World Next Top Model yarışmasında ‘Miss Asia’ seçilerek dikkatleri üzerine çeken Rus asıllı Moujan Rajaei, mart ayında Lübnan’da gerçekleştirilecek Miss Europe Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye için yarışacak
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2020 yılında World Next Top Model yarışmasında ‘Miss Asia’ seçilerek dikkatleri üzerine çeken Rus asıllı Moujan Rajaei, mart ayında Lübnan’da gerçekleştirilecek Miss Europe Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek. Genç model, dünyanın en prestijli güzellik yarışmaları arasında olduğu kabul edilen organizasyonda Türk bayrağıyla podyuma çıkacak.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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