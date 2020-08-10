‘Türkiye’de de satışlar başlayacak’

Çevre ve hayvan dostu olan N’ON AT atelier, Eluxe Magazine’in yaptığı istatistiklere göre ‘Dünyanın En İyi 10 Suni Kürk Dış Giyim Markası’ndan biri seçildi. Maluma, Taylor Swift gibi pop starların tercihi olan ‘vegan’ markanın kurucusu ve tasarımcısı Nihan Onat Petree, önümüzdeki sonbahar-kış sezonunda Türkiye’de de satışlarının başlayacağını belirtti.