10.08.2020 - 07:00 |
‘Türkiye’de de satışlar başlayacak’
Çevre ve hayvan dostu olan N’ON AT atelier, Eluxe Magazine’in yaptığı istatistiklere göre ‘Dünyanın En İyi 10 Suni Kürk Dış Giyim Markası’ndan biri seçildi.
Çevre ve hayvan dostu olan N’ON AT atelier, Eluxe Magazine’in yaptığı istatistiklere göre ‘Dünyanın En İyi 10 Suni Kürk Dış Giyim Markası’ndan biri seçildi. Maluma, Taylor Swift gibi pop starların tercihi olan ‘vegan’ markanın kurucusu ve tasarımcısı Nihan Onat Petree, önümüzdeki sonbahar-kış sezonunda Türkiye’de de satışlarının başlayacağını belirtti.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.