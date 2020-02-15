15.02.2020 - 07:00 |
Türkiye’deki en güzel Filipinli
Ülkemizde yaşayan yaklaşık 5 bin Filipinli’nin kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 28’incisi düzenlenen Miss Philturk Rampadora yarışması Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleşti.
Jüri koltuğunda Filipinler Cumhuriyeti Konsolosluğu’ndan Lorena Joy Banagodos, futbolcu Ryan Babel’in eşi Lindsay Skinner Babel, popçu Akın İshakoğlu ve yapımcı Seçil İnceoğlu yer aldı. Gecede, Sharon Buen kraliçe seçildi. İkinciliği Mary Jane Magalona, üçüncülüğü Mary Bat De Aziz kazandı.