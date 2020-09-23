MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Türkiye'ye 'artı' katacak
23.09.2020 - 07:00 |

Türkiye'ye 'artı' katacak

Amazon Türkiye’nin ilk dizisi ‘Artı’, büyük merak uyandırdı. Yapay zekanın yöneteceği projede; Okan Bayülgen, Binnur Kaya ve Burak Arslan gibi isimler yer alacak

Türkiye'ye 'artı' katacak
ABONE OL

Amazon Türkiye’nin ilk dizisi ‘Artı’nın detayları belli oldu. Çekimleri önümüzdeki aylarda başlayacak projeyi, ‘yapay zeka’ Enigma yönetecek. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan dijital dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu Burak Arslan üstlenecek.

‘Artı’da, Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Burak Arslan, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş ve Aslı Omağ gibi isimler yer alacak.

Türkiyeye artı katacak


Dizinin en dikkat çeken özelliği ise izleyicilerin kendi karakterlerini oluşturabilmesi ve hikayelerini yazabilmesi... Projenin ilk karakterlerini Erzincan’dan başlayarak tüm illerdeki köy çocukları oluşturacak.

Teknoloji, sanat ve yapay zeka konusunda kendisini geliştiren minikler, bu sayede telif kazanabilecek. ‘Artı’nın 19 Mayıs 2021’de yayınlanması planlanıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Okan Bayülgen duymazlıktan geldi!
Magazin Haberleri Bülteni (22 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Yeniden’ dedi

‘Yeniden’ dedi

‘Kilo artık önemli değil’

‘Kilo artık önemli değil’

Genellemeye karşıymış

Genellemeye karşıymış

İlahi Bettina!

İlahi Bettina!

Sıradaki Haber