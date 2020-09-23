Türkiye'ye 'artı' katacak

Amazon Türkiye’nin ilk dizisi ‘Artı’nın detayları belli oldu. Çekimleri önümüzdeki aylarda başlayacak projeyi, ‘yapay zeka’ Enigma yönetecek. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan dijital dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu Burak Arslan üstlenecek.

‘Artı’da, Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Burak Arslan, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş ve Aslı Omağ gibi isimler yer alacak.





Dizinin en dikkat çeken özelliği ise izleyicilerin kendi karakterlerini oluşturabilmesi ve hikayelerini yazabilmesi... Projenin ilk karakterlerini Erzincan’dan başlayarak tüm illerdeki köy çocukları oluşturacak.

Teknoloji, sanat ve yapay zeka konusunda kendisini geliştiren minikler, bu sayede telif kazanabilecek. ‘Artı’nın 19 Mayıs 2021’de yayınlanması planlanıyor.