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11.02.2020 - 07:00 |

Türkiye’ye davet

Belgin Aksoy, ABD’li talk şov yıldızı Oprah Winfrey’in, Barclay’s Center’da düzenlenen beden ve ruh dengesini anlattığı ‘Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus’ seminerine katıldı.

Türkiye’ye davet

Belgin Aksoy, ABD’li talk şov yıldızı Oprah Winfrey’in, Barclay’s Center’da düzenlenen beden ve ruh dengesini anlattığı ‘Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus’ seminerine katıldı. Winfrey, konuşmasında iş insanının Global Wellness Day sosyal sorumluluk projesinden bahsetti. Şovmenle buluşan Aksoy, yıldızı 13 Haziran’da Türkiye’deki etkinliğine davet etti.

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