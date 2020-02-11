11.02.2020 - 07:00 |
Türkiye’ye davet
Belgin Aksoy, ABD’li talk şov yıldızı Oprah Winfrey’in, Barclay’s Center’da düzenlenen beden ve ruh dengesini anlattığı ‘Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus’ seminerine katıldı.
Belgin Aksoy, ABD’li talk şov yıldızı Oprah Winfrey’in, Barclay’s Center’da düzenlenen beden ve ruh dengesini anlattığı ‘Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus’ seminerine katıldı. Winfrey, konuşmasında iş insanının Global Wellness Day sosyal sorumluluk projesinden bahsetti. Şovmenle buluşan Aksoy, yıldızı 13 Haziran’da Türkiye’deki etkinliğine davet etti.